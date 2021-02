Sport 121

Esonerato dal Palermo l'allenatore gelese Boscaglia: decisione della dirigenza dopo il secondo ko consecutivo

La guida tecnica della prima squadra - si legge, in una nota - "è stata affidata all'allenatore Giacomo Filippi, che era il secondo di Boscaglia

28 Febbraio 2021

Il Palermo esonera Roberto Boscaglia. Dopo la sconfitta contro la Viterbese la dirigenza rosanero decide il cambio in panchina. La comunicazione è arrivata 10 minuti prima della mezzanotte. Il ko subito ieri per 1-0 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, secondo consecutivo, ha accelerato una decisione frutto dei troppi risultati negativi. Ma probabilmente figlia anche delle tensioni delle ultime settimane all'interno dello spogliatoio.

Il club rosanero ha così comunicato di "aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto Boscaglia". La guida tecnica della prima squadra - si legge, in una nota - "è stata affidata all'allenatore Giacomo Filippi (che era il secondo di Boscaglia)". A lui, dunque, toccherà dirigere i rosanero mercoledì sera nel difficilissimo derby in trasferta contro il Catania.



