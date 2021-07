Cronaca 919

Esodo estivo e lavori, 4 chilometri di coda sulla Palermo-Catania

Nel tratto autostradale sono in corso i lavori di sostituzione dei guard-rail ma anche quelli di consolidamento dei muri di contenimento

Redazione

05 Luglio 2021 08:41

Almeno quattro chilometri di coda sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Trabia, in uscita dal capoluogo. Le cause - come scrive Marco Gullà su Gds.it - sono almeno due: da un lato i restringimenti per i lavori in corso sulla A19 che hanno preso il via già da alcune settimane, dall'altro l'aumento del traffico nei giorni festivi, con molti palermitani che lasciano la città per raggiungere il mare e i luoghi di villeggiatura. Nel tratto autostradale sono in corso i lavori di sostituzione dei guard-rail ma anche quelli di consolidamento dei muri di contenimento.



