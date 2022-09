Cronaca 274

Esercito, concorso per 60 volontari in ferma prefissata: domande entro il 13 ottobre

Ecco quali sono i requisiti richiesti e come inoltrare la domanda per partecipare

Redazione

Un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 60 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle forze speciali dell’esercito, è stato pubblicato in Gazzetta Speciale. Il concorso per l’esercito è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno dell’esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. E devono essere in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni speciali (OBOS) e avere: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del trentesimo anno di età; diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai sensi dell’articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) del Codice dell’Ordinamento Militare; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di un procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Posti riservati. Il 10% dei posti è riservato a diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;

assistiti dell’Opera nazionale figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. Le prove. La fase di selezione del concorso straordinario per l’esercito 2022 prevede una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale; le prove di efficienza fisica con gli stessi parametri tra uomini e donne; la valutazione dei titoli. Come presentare la domanda. La domanda per partecipare al concorso deve essere inviata esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 13 ottobre 2022, dopo aver effettuato l’accesso al proprio profilo personale sul portale del ministero della Difesa selezionando pertanto il concorso al quale intendono partecipare.(Gds.it)



© Riproduzione riservata

