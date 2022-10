Cronaca 390

Esercito, concorso per 49 sottotenenti: domande da presentare entro il 13 novembre

La domanda per partecipare al concorso deve essere inviata esclusivamente in via telematica

Redazione

Pubblicato in Gazzetta Speciale un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 49 sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito e del Corpo sanitario dell'Esercito. Al concorso possono partecipare gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito appartenenti a una delle Armi o Corpi, non aver riportato un giudizio di inidoneità all'avanzamento al grado superiore; aver svolto almeno dodici mesi di servizio in ferma biennale senza demerito; non aver superato, alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di compimento del 52° anno di età.

Fra i requisti essere in possesso della cittadinanza italiana; essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari; godere dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; non essere stati condannati per delitti non colposi; non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La fase di selezione del concorso prevede una prova scritta di cultura generale; prova scritta di conoscenza della lingua inglese; prova scritta di cultura tecnico-professionale; valutazione dei titoli; prove di efficienza fisica; accertamenti sanitari; accertamento attitudinale; prova orale. La domanda per partecipare al concorso deve essere inviata esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 13 novembre 2022, dopo aver effettuato l’accesso al proprio profilo personale sul portale del ministero della Difesa selezionando il concorso al quale intendono partecipare.(Gds.it)



