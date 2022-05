Cronaca 209

Escursionista si perde sull'Etna a causa della nebbia: ritrovato dal soccorso alpino della Guardia di Finanza

Grazie al costante contatto telefonico con i soccorritori e alle indicazioni che ha fornito, è stato rapidamente individuato e recuperato

Redazione

04 Maggio 2022 07:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/escursionista-si-perde-sulletna-a-causa-della-nebbia-ritrovato-dal-soccorso-alpino-della-guardia-di-finanza Copia Link Condividi Notizia

Si è concluso intorno alle 20.00 di ieri, un intervento dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Nicolosi(CT) volto alla ricerca e al recupero di un turista americano, disperso nella zona della Valle del Bove, sul versante sud dell'Etna. In particolare, alle 14, è giunta alla Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Nicolosi(CT), una richiesta di collaborazione originata dalla Stazione Etna Sud del SASS per la ricerca di un escursionista che si era allontanato dai propri compagni. L'uomo, che si era allontanato dal proprio gruppo a causa della nebbia, era ridisceso dalla sommità della Valle del Bove fino al fondo valle, dove, grazie al costante contatto telefonico con i soccorritori e alle indicazioni che ha fornito, è stato rapidamente individuato e recuperato dalle squadre di ricerca del SAGF e del SASS all'altezza del canalone dei Faggi, nella zona terminale della Valle del Bove.

L'escursionista, trovato in buone condizioni di salute, dopo essere stato rifocillato ed una volta accertato che le sue condizioni generali glielo consentissero, è stato accompagnato dai soccorritori fuori dalla zona impervia, fino al piazzale di Piano del Vescovo, dove lo aspettavano gli altri componenti del gruppo di escursione.



Si è concluso intorno alle 20.00 di ieri, un intervento dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Nicolosi(CT) volto alla ricerca e al recupero di un turista americano, disperso nella zona della Valle del Bove, sul versante sud dell'Etna. In particolare, alle 14, è giunta alla Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Nicolosi(CT), una richiesta di collaborazione originata dalla Stazione Etna Sud del SASS per la ricerca di un escursionista che si era allontanato dai propri compagni. L'uomo, che si era allontanato dal proprio gruppo a causa della nebbia, era ridisceso dalla sommità della Valle del Bove fino al fondo valle, dove, grazie al costante contatto telefonico con i soccorritori e alle indicazioni che ha fornito, è stato rapidamente individuato e recuperato dalle squadre di ricerca del SAGF e del SASS all'altezza del canalone dei Faggi, nella zona terminale della Valle del Bove. L'escursionista, trovato in buone condizioni di salute, dopo essere stato rifocillato ed una volta accertato che le sue condizioni generali glielo consentissero, è stato accompagnato dai soccorritori fuori dalla zona impervia, fino al piazzale di Piano del Vescovo, dove lo aspettavano gli altri componenti del gruppo di escursione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare