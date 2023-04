Attualita 173

Esce "Verso la poesia 2", il nuovo libro dell'autore nisseno Salvatore Siina

Si tratta di un manuale di scrittura creativa per bambini e ragazzi

Redazione

Esce, per AG Book Publishing, "Verso la poesia 2" di Salvatore Siina, manuale di scrittura creativa per bambini e ragazzi. Nel libro l'autore nisseno attinge dalla sua pluriennale esperienza di insegnante nelle scuole e nei corsi di scrittura creativa per proporre attività rivolte ad alunni tra gli otto e i nove anni e tra i dieci e i dodici anni, nonché esercizi a livello intermedio. Appositi simboli indicano il grado di difficoltà. L’approccio ludico e il linguaggio semplice permetteranno ai più piccoli di avvicinarsi alla poesia giocando con le parole, i pensieri e le emozioni, fino ad arrivare gradualmente alla composizione dei loro versi. I test presenti nel libro potranno essere utilizzati per verificare l’apprendimento. In chiusura, alcune poesie da completare e una rassegna antologica stimoleranno la fantasia e la voglia di approfondimento. Il manuale è stato presentato in anteprima durante una seguitissima diretta Facebook sulla pagina della casa editrice, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore.



