Esce "Uomini", il nuovo singolo della cantante nissena Cristina Gangi

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 novembre in anteprima su Spotify

Redazione

03 Novembre 2021 10:19

Un nuovo singolo per Cristina Gangi, reduce dall’ultima esperienza di Sanremo Rock , dove si è esibita sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo con “Notte a Marrakech”, è in arrivo con release il 5 novembre. Una canzone nata dalla collaborazione con Stefano Pieroni ,autore di brani composti per grandi Artisti quali ,Adriano Celentano ,Marcella Bella e altri. Il nuovo Singolo “Uomini” prodotta da Edizioni Lungoviaggio di Enrico Ranalli Editore e distribuita dalla Label Modern Pop, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 novembre in anteprima su Spotify!



