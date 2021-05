Eventi 119

Esce "Glamour", il nuovo singolo dell'artista Blnd: viaggio in un amore complicato tra sbagli e litigi

Il brano dell'artista siciliano è stato prodotto dall'etichetta discografica Kroma Production di Gela

14 Maggio 2021 22:12

Amore, passione e incoscienza. “Glamour” è il titolo del nuovo singolo dell’Artista Siciliano BLND. Il brano uscito sotto l’etichetta discografica Kroma Production, parla di un amore moderno, pieno di complicazioni, sbagli e litigi che trovano pace soltanto la notte, quando il giorno è ormai lontano e il suono del buio cancella ogni ricordo. BLND è stato uno dei partecipanti dell’ultima edizione di “Amici", di Maria De Filippi, il talent di punta in Italia dedicato alle giovani promesse della musica, la sua partecipazione gli ha consentito di farsi notare dai grandi della musica, avendo anche la possibilità di farsi notare dal grande pubblico in una delle puntate di day-time.

La community di “Honiro Journal” ha definito il singolo “Fiori di loto” come miglior singolo di un artista emergente nel mese di Settembre 2020, mentre Andrea Damante lo ha definito il ‘’Bieber Italiano’’, descrivendolo come un ragazzo, giovane, talentuoso, bello e carismatico. Come nasce “Glamour”?

“Avevo già iniziato a scrivere “Glamour” in una stanza di Hotel, dopo una lunga notte insonne” ci racconta BLND, “mi sono subito accorto che questo pezzo aveva un potenziale, così dopo qualche settimana insieme ai produttori musicali Erre & Angio abbiamo deciso di ultimarla”

Da dove nasce la passione per la musica e la scrittura?

“Durante il primo anno di Università ho iniziato a creare i miei primi lavori, così decisi di pubblicare subito il primo singolo da solista “Fiori di loto”, un brano che ha riscosso molto successo, tanto che ad oggi lo definisco uno dei miei pezzi più belli!” Progetti futuri?

"Sicuramente pubblicare un mio album, ma non è ancora tempo, spero di farlo al più presto. Dopo “Glamour” usciranno nuovi singoli che stiamo già ultimando insieme alla mia squadra. A breve ci saranno delle collaborazioni importanti, seguitemi sui miei account social Instagram, Facebook e tik tok". IL VIDEO: https://youtu.be/dpUBzpgYtkA



