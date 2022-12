Attualita 476

Esce dopo 5 mesi dall'Istituto Penale Minorile di Caltanissetta e decide di cambiare vita: 17enne chiede di essere battezzato

Ha ricevuto dal vescovo Mario Russotto i sacramenti del Battesimo, Cresima e Comunione ma da uomo libero in quanto rilasciato per buona condotta

Redazione

24 Dicembre 2022 10:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/esce-dopo-5-mesi-allistituto-penale-minorile-di-caltanissetta-e-decide-di-cambiare-vita-17enne-chiede-di-essere-battezzato Copia Link Condividi Notizia

Si può rinascere due volte a 17 anni? Si. Soprattutto se a darne testimonianza è un ex detenuto che ha appena ricevuto il sacramento del battesimo ed è stato scarcerato dall’ IPM. È la storia di Jonathan Benedetto, un diciassettenne della provincia di Catania il cui trascorso burrascoso e antigiuridico, lo ha portato ad un tempo di detenzione presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Caltanissetta. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Ben 5 mesi di detenzione lo hanno fatto riflettere profondamente sulla sua vita e sul suo passato, sul senso della sua vita e anche sulla sua spiritualità, maturando e crescendo umanamente, moralmente e spiritualmente.

Jonathan, guidato, dall’equipe di educatori, dal cappellano, il sacerdote Alessandro Giambra, e da uno dei volontari, il prof. Andrea D’Amico, che è stato scelto dal giovane come suo padrino, ha scelto di cambiare vita.

Dice il Dott. Girolamo Monaco, direttore dell’IPM: “il suo battesimo oggi, 23 dicembre, possa essere monito e incoraggiamento per tutti gli altri suoi compagni qui detenuti, perché, se si vuole, si può essere veri uomini, corretti dinanzi a Dio, alla giustizia e a tutti gli uomini”. Queta mattina Jonathan, per le mani del Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, ha ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana del Battesimo, Cresima e Comunione, ma da uomo libero, in quanto, per buona condotta ha ricevuto, lo scorso 14 dicembre, la sentenza di scarcerazione e di affidamento in prova presso la sua famiglia, composta dalla compagna Flavia e dal figlio Salvatore di appena 11 mesi. Il Vescovo ha voluto sottolineare quella doppia rinascita, sia nella vita sociale da uomo libero sia da figlio di Dio, rinato nuova creatura dal Battesimo. Jonathan Benedetto, nome scelto per simboleggiare questa nuova appartenenza a Cristo, è così diventato un esempio per i suoi ex compagni detenuti. Questo giovane è la testimonianza che si può diventare persone migliori, “veri uomini e veri cristiani”.

Ecco che scopriamo il significato del Natale nel cuore di un uomo, non più bambino, che nasce a vita nuova!

Padre Alessandro Giambra



Si può rinascere due volte a 17 anni? Si. Soprattutto se a darne testimonianza è un ex detenuto che ha appena ricevuto il sacramento del battesimo ed è stato scarcerato dall' IPM. È la storia di Jonathan Benedetto, un diciassettenne della provincia di Catania il cui trascorso burrascoso e antigiuridico, lo ha portato ad un tempo di detenzione presso l'Istituto Penitenziario Minorile di Caltanissetta. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Ben 5 mesi di detenzione lo hanno fatto riflettere profondamente sulla sua vita e sul suo passato, sul senso della sua vita e anche sulla sua spiritualità, maturando e crescendo umanamente, moralmente e spiritualmente.

Jonathan, guidato, dall'equipe di educatori, dal cappellano, il sacerdote Alessandro Giambra, e da uno dei volontari, il prof. Andrea D'Amico, che è stato scelto dal giovane come suo padrino, ha scelto di cambiare vita. Dice il Dott. Girolamo Monaco, direttore dell'IPM: "il suo battesimo oggi, 23 dicembre, possa essere monito e incoraggiamento per tutti gli altri suoi compagni qui detenuti, perché, se si vuole, si può essere veri uomini, corretti dinanzi a Dio, alla giustizia e a tutti gli uomini". Queta mattina Jonathan, per le mani del Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, ha ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana del Battesimo, Cresima e Comunione, ma da uomo libero, in quanto, per buona condotta ha ricevuto, lo scorso 14 dicembre, la sentenza di scarcerazione e di affidamento in prova presso la sua famiglia, composta dalla compagna Flavia e dal figlio Salvatore di appena 11 mesi. Il Vescovo ha voluto sottolineare quella doppia rinascita, sia nella vita sociale da uomo libero sia da figlio di Dio, rinato nuova creatura dal Battesimo. Jonathan Benedetto, nome scelto per simboleggiare questa nuova appartenenza a Cristo, è così diventato un esempio per i suoi ex compagni detenuti. Questo giovane è la testimonianza che si può diventare persone migliori, "veri uomini e veri cristiani".

Ecco che scopriamo il significato del Natale nel cuore di un uomo, non più bambino, che nasce a vita nuova!

Padre Alessandro Giambra

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare