Escalation di furti a Gela, Casartigiani: "Non possiamo lasciare la città in balia dei malviventi"

A lanciare l'allarme, il presidente dell'associazione artigiani, Antonio Ruvio

Redazione

Il Presidente di Casartigiani Caltanissetta Antonio Ruvio, interviene a seguito dell’ultimo episodio ai danni di una tabaccheria di Gela di corso Vittorio Emanuele. "Non possiamo - afferma in una nota - lasciare la nostra città in balia dei malviventi, chiediamo quindi maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine. Logico che la paura di subire furti e atti vandalici stia crescendo tra gli imprenditori di tutti i settori e si aggiunga alle pesanti preoccupazioni legate al momento che stiamo vivendo. Non possiamo davvero permettercelo, né economicamente né psicologicamente. Per questo chiediamo un aiuto alle autorità”. Intervenire;

Utilizzando diversamente la polizia locale, finora impiegata dal sindaco solo nelle contravvenzioni stradali. I vigili sono necessari anche nel controllo del territorio, con presidi permanenti nei siti più sensibili. E poi con la videosorveglianza e più collaborazione con le altre forze ordine, oltre che un serio confronto con la prefettura.



