Esami radiologici, nuova apparecchiatura a Gela. Caltagirone: "Puntiamo a umanizzazione e tecnologia"

La presenza di una parete retroilluminata che crea una profondità di campo e crea un ambiente confortevole completa l'installazione

Redazione

14 Gennaio 2021 19:23

Dopo il Sant'Elia anche all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela sarà installata una nuova apparecchiatura completamente digitale per effettuare esami radiologici. A riferirlo è il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone che sottolinea come si stia puntando al binomio tecnologia e umanizzazione delle cure. "Si tratta di un telecomandato radiologico, un'apparecchiatura - spiega il manager dell'Asp - per fare esami rx. Tecnologia completamente digitale, integrata nel nostro sistema di archiviazione immagini e nel nostro sistema di telerefertazione. Totale rifacimento della sala ed apparecchiatura top di gamma con assistenza full risk per 4 anni. Costo dell’investimento circa € 250.000. Il paziente non entra nella solita sala radiologica fredda e grigia, questo perché l'umanizzazione delle cure è al centro della nostra attenzione. La presenza di una parete retroilluminata che crea una profondità di campo e crea un ambiente confortevole completa l'installazione".

