Esami in presenza a gennaio e febbraio all'Università Kore di Enna: studenti indignati

Nonostante la pandemia, l'Università di Enna ha deciso che gli esami di laurea della sessione invernale saranno in presenza

Redazione

C’è grande indignazione fra gli studenti dell’Università Kore di Enna, dai gruppi Telegram a quelli Whatsapp fino ai social (anche se la Kore ha bloccato i commenti), dopo la decisione di mantenere gli esami di profitto e quelli di laurea della sessione invernale gennaio-febbraio 2022 in presenza, ad eccezione dei positivi al Covid o in quarantena che avranno la possibilità di svolgerlo online ma in altre date rispetto all’appello ordinario (https://unikore.it/index.php/it/tutte-le-news/item/41056-esami-a-distanza-per-studenti-positivi-covid-o-in-quarantena-istruzioni). Si fa presente, inoltre, che sono centinaia e centinaia gli studenti positivi o in quarantena a cui, ad oggi, non è stata fornita alcuna indicazione nonostante l’invio dei documenti per accertare la veridicità delle loro condizioni.

Nel comunicato dell’Università Kore, diffuso nella serata di sabato 8 gennaio 2022, si legge che la Crus ha mantenuto i criteri vigenti negli Atenei dell'Isola. Questo è in parte vero per quanto riguarda le 'Linee guida' (rilevazione temperatura, green pass e mascherina all'entrata, obbligo vaccinale per il personale) ma le Università di Palermo, Messina e Catania hanno deciso di attivare immediatamente la dad per gli esami di profitto preservando la salute degli studenti, professori e personale.

Una soluzione davvero ragionevole alla luce della situazione emergenziale in cui versa in modo particolare la nostra regione, ma ancor di più il nostro Paese. C'è un contraddittorio: il sito La Repubblica ha pubblicato un articolo dal titolo "Il virus spaventa le università: in Sicilia esami soltanto online https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/01/08/news/il_virus_spaventa_le_universita_in_sicilia_esami_soltanto_online-333056791/) in cui si rende nota una decisione totalmente diversa dalla Kore.

Nel comunicato diffuso dall’Università degli Studi di Enna “Kore” ( https://unikore.it/index.php/it/tutte-le-news/item/41103-emergenza-coronavirus) si legge ancora che le decisioni potranno cambiare "in ragione della eventuale evoluzione della situazione pandemica". Pertanto non possiamo considerarci ancora in piena emergenza? C’è grande preoccupazione tra gli studenti dal momento che sono stati messi nella condizione di sostenere l’appello in presenza con il rischio di venire contagiati dal Covid-19 o saltarlo completamente. Da lunedì 10 gennaio 2022 inizierà la sessione invernale e tanti studenti chiedono di essere ascoltati con il ripristino immediato della dad.

La città di Enna, comprese tutte le province, è zona arancione da domenica 9 gennaio 2022 e continua ad essere una zona ad alto rischio (https://qds.it/covid-report-contagi-sicilia-italia-enna/). Tra quei pochi commenti (poiché limitati e bloccati) sui profili social dell'Università Kore si legge anche che la decisione va in contraddizione con l'ordinanza sindacale del Sindaco di Enna che ha disposto la sospensione delle attività fino al 19 gennaio prossimo. Inoltre lo staff del primo cittadino ha risposto a diversi messaggi pervenuti che nella sua ordinanza è compresa anche la Kore.

Tra gli altri commenti: "gli unici in tutta la Sicilia in presenza con migliaia di positivi ad Enna", "ci vengono a dire che la Kore è pronta ad ascoltare le richieste degli studenti, ma poi li ignorano", "ci obbligate a recarci a Enna ad ogni costo nonostante l'aumento dei contagi. Ma davvero sostenere un esame in presenza è più importante della nostra salute?" (https://www.facebook.com/unikore.ufficiale/)



