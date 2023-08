Cronaca 917

Eroico salvataggio in mare a Marzamemi: il sancataldese Salvatore Lo Monaco ricevuto dal sindaco di Pachino

Il giovane di San Cataldo era a bordo di una barca per una escursione quando ha notato un gruppo di persone in mare, a circa 200 metri dalla costa

E’ stato ricevuto dal sindaco di Pachino Salvatore Lo Monaco, il giovane di San Cataldo, protagonista del salvataggio in mare di due bambini e del soccorso di altre 8 persone nelle acque di Marzamemi, nel Siracusano. Nella stanza del capo dell’amministrazione, al ragazzo eroe è stato donato il simbolo della città. “La generosità e il coraggio di noi siciliani sono sempre encomiabili. Ho voluto ringraziare, a nome della città di Pachino, il giovane Salvatore Lo Monaco, che si è reso protagonista del salvataggio in mare, nei pressi di Morghella, di dieci persone che si trovavano in situazione di pericolo” ha detto la sindaca di Pachino”.

Il salvataggio dei migranti

Il Sindaco ha voluto ricordare un altro salvataggio, ben più drammatico, avvenuto esattamente 10 anni fa. “Domenica scorsa, in piazza, in occasione della Festa dell’Assunta – ha detto Carmela Petralito – ho ricordato il decimo anniversario di un altro esemplare gesto di solidarietà, quando, nel Ferragosto del 2013, sempre a Morghella, tanti pachinesi e turisti trassero in salvo, insieme alla Guardia Costiera, circa 160 migranti.Tra di essi c’erano diverse donne in stato interessante e una cinquantina di bambini, la maggior parte dei quali al di sotto dei tre anni di età. Tutto il mondo parlò di questo evento”.

Il gesto del ragazzo di San Cataldo

Il giovane di San Cataldo era a bordo di una barca per una escursione quando ha notato un gruppo di persone in mare, a circa 200 metri dalla costa che non riusciva a rientrare per via della corrente. A quanto pare, avrebbero usato un materassino per fare il bagno ma per via delle condizioni meteo marine hanno perso il gonfiabile, per cui erano in evidente stato di difficoltà. Il giovane, notando che tra quelle persone c’erano due bambini, si è tuffato in mare per soccorrerli, dando indicazioni agli altri fino all’arrivo dei soccorsi, giunti poco dopo.



