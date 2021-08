Era andato a cercare la compagna a San Leone dopo lite: giovane nisseno torna in libertà dopo l'arresto

Cronaca 2082

Era andato a cercare la compagna a San Leone dopo lite: giovane nisseno torna in libertà dopo l'arresto

Il gip del tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta dell'avvocato Davide Schillaci, legale del giovane

Rita Cinardi

26 Agosto 2021 09:12

Torna in libertà il trentenne nisseno A.B., arrestato qualche giorno fa dalla polizia di Agrigento per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della compagna. Il gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha accolto la richiesta dell’avvocato Davide Schillaci, legale di fiducia del giovane, che aveva chiesto un alleggerimento della misura, disponendo il solo divieto di avvicinamento alla compagna e ai congiunti più stretti. Il pm Antonella Pandolfi, invece, aveva chiesto che venissero confermati i domiciliari. Il giovane, qualche giorno fa, si era recato a San Leone dopo che la sua compagna, una diciannovenne, aveva postato una foto su facebook. La diciannovenne, infatti, a seguito dei litigi con il compagno si era recata in villeggiatura insieme alla loro bambina, alla madre e al compagno di quest'ultima. Il giovane, una volta scoperta la località dove si trovava, si era recato da lei.



Torna in libertà il trentenne nisseno A.B., arrestato qualche giorno fa dalla polizia di Agrigento per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della compagna. Il gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha accolto la richiesta dell'avvocato Davide Schillaci, legale di fiducia del giovane, che aveva chiesto un alleggerimento della misura, disponendo il solo divieto di avvicinamento alla compagna e ai congiunti più stretti. Il pm Antonella Pandolfi, invece, aveva chiesto che venissero confermati i domiciliari. Il giovane, qualche giorno fa, si era recato a San Leone dopo che la sua compagna, una diciannovenne, aveva postato una foto su facebook. La diciannovenne, infatti, a seguito dei litigi con il compagno si era recata in villeggiatura insieme alla loro bambina, alla madre e al compagno di quest'ultima. Il giovane, una volta scoperta la località dove si trovava, si era recato da lei.

Ti potrebbero interessare