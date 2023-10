Sport 274

Equitazione, tre atleti della Asd "Amici del cavallo" di San Cataldo trionfano al campionato siciliano "Agility Horse"

I tre piccoli campioni, accompagnati dal tecnico Laura Battello sono stati premiati allo stadio Olimpico

Redazione

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti speciali dell'ASD Amici del cavallo 2 di san Cataldo ai campionati italiani Eda (equitazione per diversamente abili ) lo scorso luglio, arrivano altri 3 importanti piazzamenti al campionato Siciliano Agility Horse, da poco terminato, dove si aggiudicano il titolo di campione regionale 2023 Giampaolo Tirrito, nella categoria Gimkana A1, Dorotea Viviano nella categoria Gimkana A2 e Giorgia Dell'Aira nella categoria 60 cm di salto ostacoli.

I tre piccoli campioni, accompagnati dal tecnico Laura Battello sono stati premiati allo stadio Olimpico lo scorso 14 ottobre in occasione della festa dei Campioni Libertas. Ai neo campioni sono state consegnate le medaglie d'oro Libertas e i certificati d'eccellenza direttamente dal presidente nazionale Libertas Andrea Pantano e dal consigliere nazionale Pietro Esposito come riconoscimento per i risultati ottenuti quest'anno. Un anno ricco di premi e di soddisfazioni da parte dei nostri cavalieri e dai nostri cavalli. Adesso pensiamo già al prossimo anno proseguendo con la preparazione e i progetti per il 2024.



