Equitazione, i ragazzi del feudo Musta di Caltanissetta conquistano il bronzo ai Campionati Regionali

A salire sul podio Ginevra Giardina, Giada Bellino, Tecla Maria Anfuso e Tiberio Falzone

Redazione

Grandi soddisfazioni per gli allievi del Centro Equitazione Feudo Musta di Caltanissetta, che nelle giornate di sabato e domenica scorsi hanno portato a casa la medaglia di bronzo dei Campionati Regionali a squadre 2022. Le gare, svoltesi su due prove di salto ostacoli negli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori di Segesta, hanno visto sfidare tra loro 23 squadre, per un totale di 110 binomi. I ragazzi nisseni, guidati dal loro capo équipe Alessandro La Spina, hanno concluso le due giornate con 0 penalità su 8 percorsi, risultato che li ha portati a disputare il barrage finale con le altre squadre finaliste.

I protagonisti, Ginevra Giardina, Giada Bellino, Tecla Maria Anfuso e Tiberio Falzone, salendo sul podio e conquistando la medaglia di bronzo, hanno dimostrato non solo le loro capacità sul campo, ma anche l’importanza del lavoro di squadra e del sostenersi l’un l’altro. “Sono estremamente fiera dei miei ragazzi” dice Francesca Alù, proprietaria del Centro, “non solo per il risultato ottenuto, ma soprattutto per il modo in cui lo hanno fatto; sono sempre rimasti concentrati e focalizzati sull’obiettivo, e hanno sempre messo al primo posto l’amore e la gratitudine verso i loro cavalli, che non scordiamo essere il centro di questo meraviglioso mondo. Sono inoltre grata ai genitori dei ragazzi, che supportano al meglio la passione dei loro figli. Non è sicuramente un punto di arrivo, ma uno stimolo in più per il futuro!”. Durante la manifestazione, hanno partecipato alle gare anche altre due tesserate del Centro, Giorgia Volo e Daria Giardina, che, a titolo individuale, hanno concluso i loro percorsi con zero penalità. L’equitazione nissena,dunque, a Segesta, ha dato prova di poter contare su giovani promesse, che fanno ben sperare per le competizioni future.



