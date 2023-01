Enti locali, l'assessore Messina: «Il governo Schifani difenderà il fondo da 327 milioni per i Comuni in Finanziaria»

L'intervento dell'assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica alla XII Assemblea dell’Anci Sicilia

Redazione

«Il governo Schifani ha previsto nella manovra finanziaria un fondo da 327 milioni destinato alle spese correnti degli Enti locali, ma registriamo un tentativo di aggressione allo stanziamento mediante alcune riserve proposte in commissione Bilancio all’Ars, che sottraggono risorse essenziali destinate ai Comuni». Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, che oggi ha partecipato alla XII Assemblea dell’Anci Sicilia, riunita a Palermo.



«Gli emendamenti presentati da alcuni deputati - aggiunge l’assessore - comportano una riduzione del Fondo per tentare di finanziare altre piccole attività o piccoli investimenti. Ho sempre avuto il massimo rispetto per le dinamiche parlamentari, ma non ha senso che il governo regionale fissi un budget di 327 milioni e poi si spostino risorse ad altre finalità causando una riduzione degli stanziamenti a 280-260 milioni di euro. Noi non ci fermeremo e, come governo, difenderemo le nostre scelte».



