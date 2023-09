Cronaca 871

Ennesimo infortunio sul lavoro: cede muro durante lavori in uno stabile Ater, muore operaio

L'uomo a Corchiano, provincia di Viterbo, stava effettuando dei lavori insieme a un collega

Redazione

05 Settembre 2023 09:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ennesimo-infortunio-sul-lavoro-cede-muro-durante-lavori-in-uno-stabile-ater-muore-operaio Copia Link Condividi Notizia

A Corchiano, in provincia di Viterbo, un operaio di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da una controparete crollata all'interno di uno stabile dell'Ater, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del comune di Roma. L'uomo stava effettuando dei lavori insieme a un collega che è stato trasportato in ospedale con lievi ferite. Evacuate per sicurezza tre famiglie che alloggiavano nella palazzina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Civita Castellana e gli ispettori dell'ASI. Si tratta dell'ennesima morte bianca: l'elenco si allunga dopo l'incidente di lunedì a Corato (Bari) e sulle Dolomiti. Ad allertare i soccorsi di Viterbo sono stati i colleghi. Una volta arrivata l'equipe di medici, l'operaio è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Gemelli di Roma, ma è deceduto nella nottata.



A Corchiano, in provincia di Viterbo, un operaio di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da una controparete crollata all'interno di uno stabile dell'Ater, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del comune di Roma. L'uomo stava effettuando dei lavori insieme a un collega che è stato trasportato in ospedale con lievi ferite. Evacuate per sicurezza tre famiglie che alloggiavano nella palazzina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Civita Castellana e gli ispettori dell'ASI. Si tratta dell'ennesima morte bianca: l'elenco si allunga dopo l'incidente di lunedì a Corato (Bari) e sulle Dolomiti. Ad allertare i soccorsi di Viterbo sono stati i colleghi. Una volta arrivata l'equipe di medici, l'operaio è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Gemelli di Roma, ma è deceduto nella nottata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare