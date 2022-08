Cronaca 138

Enna, sorpreso a curare il suo terreno con 20 piante di marijuana: arrestato

I militari, grazie ad un attento servizio di osservazione, sono riusciti a scovare la piantagione allestita nelle campagne di Centuripe

Redazione

31 Agosto 2022 09:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/enna-sorpreso-a-curare-il-suo-terreno-con-20-piante-di-marijuana-arrestato Copia Link Condividi Notizia

Prosegue l’attività di controllo del territorio e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Enna. La scorsa settimana, i Carabinieri della Stazione di Centuripe, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno tratto in arresto un giovane ragazzo di origini tortoriciane, residente a Centuripe, mentre era intento a curare il terreno nel quale aveva coltivato circa 20 piante di marijuana, alte 3 metri. I militari, grazie ad un attento servizio di osservazione, sono riusciti a scovare la piantagione allestita nelle campagne del centuripino, ed alimentata attraverso dei tubi collegati ad un impianto di irrigazione.

La sostanza stupefacente è stata totalmente estirpata e posta sotto sequestro. Il soggetto, dopo essere stato tratto in arresto, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Enna.



Prosegue l'attività di controllo del territorio e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Enna. La scorsa settimana, i Carabinieri della Stazione di Centuripe, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno tratto in arresto un giovane ragazzo di origini tortoriciane, residente a Centuripe, mentre era intento a curare il terreno nel quale aveva coltivato circa 20 piante di marijuana, alte 3 metri. I militari, grazie ad un attento servizio di osservazione, sono riusciti a scovare la piantagione allestita nelle campagne del centuripino, ed alimentata attraverso dei tubi collegati ad un impianto di irrigazione. La sostanza stupefacente è stata totalmente estirpata e posta sotto sequestro. Il soggetto, dopo essere stato tratto in arresto, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Enna.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare