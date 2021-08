Cronaca 4092

Enna, scontro mortale sulla Ss117: deceduta una ragazza di 21 anni. Un ferito grave al Sant'Elia

Il violento impatto è avvenuto tra un Fiat Ducato con 9 persone a bordo e la Fiat Idea guidata dalla ragazza

Rita Cinardi

25 Agosto 2021 15:56

Incidente mortale oggi pomeriggio intorno alle 14 sulla SS 117 bis nei pressi di contrada Salinella per un incidente stradale avvenuto tra un Fiat Ducato nove posti ed una Fiat Idea. Nel violento impatto una ragazza di 21 anni che conduceva la Fiat Idea, Claudia Cassiba, ha perso la vita, mentre i nove che occupavano il furgone sono rimasti feriti e trasportati presso l' ospedale Umberto I di Enna fatta eccezione per un ferito, un uomo di 57 anni, V.S. le iniziali che è stato trasportato in elisoccorso al Sant'Elia. Sulle cause del sinistro sono ancora in corso le indagini.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche il personale del 118, la polizia e l'Anas.



