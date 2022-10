Cronaca 609

Le attenzioni morbose di don Rugolo, a Enna il padre di una vittima: "Così quel prete abusò di mio figlio"

In aula ha deposto anche il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Rosario Gisana

Redazione

Si è svolto al tribunale di Enna, collegio presieduto da Francesco Pitarresi, l’udienza del processo a Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. In aula ha deposto anche il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Rosario Gisana.L’accusa è sostenuta dal pm Stefania Leone e dal procuratore capo Massimo Palmeri. In aula era presente Rugolo, denunciato da un minorenne. Stamani è stato interrogato anche il padre della vittima che ha confermato la versione fornita dal figlio nella scorsa udienza ed un giovane che avrebbe confermato di essersi rivolto a Gisana almeno due volte per raccontare di avere subito attenzioni morbose da parte di Rugolo.(La Sicilia.it)



