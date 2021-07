Attualita 196

Eni e Università Kore, alleanza per lo sviluppo di un polo universitario a Gela

Accordo per l’attivazione negli anni accademici 2021-22 e 2022-23 di un Master universitario di II livello e di un corso di laurea

Redazione

28 Luglio 2021 15:19

La collaborazione tra Eni, attraverso Eni Corporate University, e l’Università degli Studi di Enna “Kore” per lo sviluppo dell’offerta universitaria a Gela si fa in tre. Oltre al previsto Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio che potrebbe essere pianificato dal 2022, un nuovo accordo prevede l’istituzione, per gli anni accademici 2021-22 e 2022-23, di un Master universitario di II livello in "Protezione dell'ambiente e riqualificazione delle aree industriali" e di un corso di laurea professionalizzante in "Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale". I corsi saranno attivati nella nuovissima sede del Macchitella Lab di Gela, rimessa a nuovo da Eni nei mesi scorsi. Eni supporterà le attività didattiche e formative nei due anni accademici con seminari e interventi didattici a contenuto applicativo e professionalizzante sui temi dell’economia circolare, trattamento acque e, più in generale, riguardo a tutti i temi legati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione di cui Eni è protagonista. Inoltre, gli studenti potranno anche contare sul Centro di Formazione di Eni Corporate University all’interno della bioraffineria di Gela, anche per lo svolgimento di tirocini curriculari alla fine del percorso da svolgere “sul campo”, con il supporto delle professionalità aziendali Eni, nonché delle attrezzature e dei laboratori scientifici del Centro Ricerche di Eni in sinergia con i laboratori del polo scientifico di Enna dell’Università Kore.



