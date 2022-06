Attualita 143

Energia, Regione autorizza elettrodotto "Tyrrhenian Link" a Termini Imerese

Rilasciata l'autorizzazione unica da parte del ministero della Transizione ecologica al progetto di Terna Spa

Redazione

01 Giugno 2022 16:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/energia-regione-autorizza-elettrodotto-tyrrhenianlink-a-termini-imerese Copia Link Condividi Notizia

Via libera del governo Musumeci alla costruzione e all’esercizio dell'elettrodotto “Tyrrhenian Link” - collegamento Est nel territorio di Termini Imerese, nel Palermitano. La Giunta ha deliberato l'intesa al rilascio dell’autorizzazione unica da parte del ministero della Transizione ecologica al progetto di Terna Spa. L'opera complessiva consiste in un doppio cavo sottomarino di 950 chilometri di lunghezza e 1000 Mw di potenza, che collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana. Il progetto prevede due tratte: quella Est (dalla Sicilia alla penisola), e quella Ovest (dalla Sicilia alla Sardegna).

«Abbiamo compiuto un altro passo avanti - afferma l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri - per rendere più celere possibile la costruzione di questa infrastruttura strategica. La realizzazione del Tyrrhenian Link ha una valenza internazionale, che ci proietta verso un futuro energetico più sostenibile. Il collegamento migliorerà la capacità di scambio elettrico, favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’affidabilità della rete».



Via libera del governo Musumeci alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto "Tyrrhenian Link" - collegamento Est nel territorio di Termini Imerese, nel Palermitano. La Giunta ha deliberato l'intesa al rilascio dell'autorizzazione unica da parte del ministero della Transizione ecologica al progetto di Terna Spa. L'opera complessiva consiste in un doppio cavo sottomarino di 950 chilometri di lunghezza e 1000 Mw di potenza, che collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana. Il progetto prevede due tratte: quella Est (dalla Sicilia alla penisola), e quella Ovest (dalla Sicilia alla Sardegna). «Abbiamo compiuto un altro passo avanti - afferma l'assessore regionale all'Energia Daniela Baglieri - per rendere più celere possibile la costruzione di questa infrastruttura strategica. La realizzazione del Tyrrhenian Link ha una valenza internazionale, che ci proietta verso un futuro energetico più sostenibile. Il collegamento migliorerà la capacità di scambio elettrico, favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'affidabilità della rete».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare