Energia, fondi per oltre 120 milioni nelle Aree urbane: risorse anche per Caltanissetta e Gela

I fondi sono destinati ai lavori per rendere più efficienti edifici pubblici e scolastici e per i sistemi di illuminazione pubblica

Redazione

21 Ottobre 2021 16:13

Il governo Musumeci ha destinato 121.870,377 di euro alla realizzazione di opere di efficientamento energetico nei comuni delle Aree urbane, con l'obiettivo di ottenere minori consumi energetici e contribuire a ridurre le emissioni attraverso l'uso di sistemi innovativi e intelligenti. Di questa somma 61.533.391 euro sono destinati ai lavori per rendere più efficienti edifici pubblici e scolastici e 60.336.986 per i sistemi di illuminazione pubblica individuati dalle Aree urbane (Sicilia occidentale, Ragusa e Modica, Palermo e Bagheria, Messina, Gela e Vittoria, Enna e Caltanissetta, Catania e Acireale) in diversi Comuni, nell'ambito delle rispettive Strategie di sviluppo urbano sostenibile.

L’assessorato dell’Energia ha definito ad oggi i primi decreti di finanziamento per un importo di oltre 83 milioni di euro per avviare gli investimenti a valere sulle risorse dell’Asse 4 Energia del Po-Fesr Sicilia 2014-2020- A questi seguiranno ulteriori decreti per altre Aree urbane. «Il dipartimento Energia - spiega l'assessore regionale Daniela Baglieri - sta lavorando alla definizione delle procedure per l’attivazione di ulteriori risorse destinate all’efficientamento di edifici pubblici e plessi scolastici e della rete di illuminazione pubblica anche delle cinque Aree interne della Sicilia: Madonie, Nebrodi, Simeto/Etna, Sicani e Calatino. Nei prossimi giorni accelereremo per garantire il finanziamento di tali investimenti».



