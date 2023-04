Attualita 618

Enel e Lidl assumono in Sicilia: ecco quali figure sono richieste, i requisiti e come candidarsi

Le due società hanno pubblicato nei loro portali le posizioni aperte per le nuove assunzioni

Redazione

12 Aprile 2023 08:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/enel-e-lidl-assumono-in-sicilia-ecco-quali-figure-sono-richieste-i-requisiti-e-come-candidarsi Copia Link Condividi Notizia

Nuove offerte di lavoro in Sicilia. Enel e Lidl cercano nuovo personale da assumere in diverse città siciliane. Di seguito, tutti i dettagli sulle nuove figure richieste, i requisiti necessari per partecipare alle selezioni e come fare per candidarsi. Enel A Catania, per lo stabilimento 3Sun GigaFactory del gruppo Enel Green Power, definito "La Fabbrica del Sole" nonchè uno dei più grandi impiani di produzione fotovoltaica d'Italia, è alla ricerca di nuovi profili professionali da assumere a tempo indeterminato.

La prima offerta di lavoro riguarda la selezione di uno Specialista in Affari legali e societari, figura che deve occuparsi di supportare l'azienda fornendo consulenza legale in materia di diritto societario, diritto amministrativo, diritto del lavoro, gestione degli adempimenti amministrativi e commerciali.

Tra i requisiti essenziali, sono richiesti il possesso della laurea in Giurisprudenza, conseguita con votazione minima di 105/110; di aver maturato almeno due anni di esperienza in ambito legale (studi legali nazionali o ufficio legale interno di aziende di dimensioni comparabili); ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera sarà considerata un plus, così pure l’abilitazione all’esercizio della professione forense). Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 16 aprile sul sito web di Enel nella piattaforma dedicata alle nuove offerte di lavoro.

Sempre per lo stesso strabilimento di Catania, Enel Green Power è alla ricerca di PV Systems Specialist, che si occupi di progettazione, analisi e valutazione dei costi, da inserire in un team altamente innovativo all'interno dell'azienda leader mondiale per le energie rinnovabili.

Tra i requisiti essenziali sono richiesti come titolo di studio la laurea in Fisica o Ingegneria Elettronica; almeno 3 anni di esperienza come dottorato di ricerca o ricercatore post-dottorato nel campo dei sistemi fotovoltaici e della tecnologia fotovoltaica; profonda conoscenza dei sistemi fotovoltaici e delle modalità di guasto dei moduli fotovoltaici; esperienza nella progettazione di impianti fotovoltaici e connessione alla rete.

Ancora, conoscere programmi di simulazione per TCAD e modellazione elettro-ottica, i metodi di analisi dei dati statistici, così pure inglese fluente (sia scritto che orale).

Per candidarsi, gli interessati possono inviare le candidature entro il 29 aprile collegandosi alla sezione dedicata alle offerte di lavoro sul sito web di Enel.

Lidl

Anche Lidl è alla continua ricerca di figure da impiegare nei propri store in Sicilia. La grande catena tedesca di discount sul suo sito web ha pubblicato nuove offerte di lavoro che riguardano i suoi punti vendita in diverse città siciliane.

A Palermo si cerca un Construction Manager per la sede di viale Regione Siciliana. Questa figura coordina le attività relative alla costruzione dei nuovi Punti Vendita e all’ammodernamento di quelli esistenti. Gestisce le gare d’appalto, organizza il lavoro delle ditte appaltatrici e dei professionisti incaricati, garantisce il rispetto delle tempistiche prestabilite.

Sempre a Palermo, si cerca un Real Estate Development Manager, figura che si occupa di creare e gestire strategie di espansione nel territorio di riferimento. In particolare, si occupa di acquisire aree in cui aprire punti vendita, valutare le diverse opportunità e gestire le operazioni immobiliari fino alla loro chiusura.

Tra i requisiti essenziali, sono richiesti laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale); esperienza pregressa in ruolo analogo. Ancora, per il supermercato di via Nicoletti, si cerca uno Store Manager, ossia un capo filiale, responsabile della gestione economica e commerciale del punto vendita e del coordinamento di un team di circa 20 persone. Tra i requisiti richiesti, laurea a indirizzo economico.

A Catania e provincia si cercano altre figure professionali. Per lo store di Misterbianco la figura ricercata è quella del Facility Specialist full time. Supporta il Facility Manager nella gestione del patrimonio immobiliare della zona di competenza: riceve e gestisce le richieste provenienti dai Punti Vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza.

Sempre a Misterbianco si cerca un Capo Area/Area Manager con la possibilità di definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui divenire responsabile. Spazio anche per un Graduate Program 'Generazione Talenti Logistica', un'opportunità per lanciare la tua carriera agli esordi e rendersi autonomo dal punto di vista economico.

A Trapani e provincia si cercano invece addetti alle vendite, per lo più part-time. Le offerte di lavoro riguardano i punti vendita di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Mentre a Mazara del Vallo è ancora aperta la selezione per un operatore filiale.

Gli interessati ai singoli profili possono candidarsi collegandosi al sito web di Lidl Italia nella apposita sezione dedicata alle offerte di lavoro attive. Se interessati a quelle locali, vi consigliamo di indicare come filtro "Sicilia" così da visualizzare solo gli annunci che riguardano i punti vendita siciliani.



Nuove offerte di lavoro in Sicilia. Enel e Lidl cercano nuovo personale da assumere in diverse città siciliane. Di seguito, tutti i dettagli sulle nuove figure richieste, i requisiti necessari per partecipare alle selezioni e come fare per candidarsi. Enel A Catania, per lo stabilimento 3Sun GigaFactory del gruppo Enel Green Power, definito "La Fabbrica del Sole" nonchè uno dei più grandi impiani di produzione fotovoltaica d'Italia, è alla ricerca di nuovi profili professionali da assumere a tempo indeterminato. La prima offerta di lavoro riguarda la selezione di uno Specialista in Affari legali e societari, figura che deve occuparsi di supportare l'azienda fornendo consulenza legale in materia di diritto societario, diritto amministrativo, diritto del lavoro, gestione degli adempimenti amministrativi e commerciali.

Tra i requisiti essenziali, sono richiesti il possesso della laurea in Giurisprudenza, conseguita con votazione minima di 105/110; di aver maturato almeno due anni di esperienza in ambito legale (studi legali nazionali o ufficio legale interno di aziende di dimensioni comparabili); ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (la conoscenza di un'ulteriore lingua straniera sarà considerata un plus, così pure l'abilitazione all'esercizio della professione forense). Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 16 aprile sul sito web di Enel nella piattaforma dedicata alle nuove offerte di lavoro. Sempre per lo stesso strabilimento di Catania, Enel Green Power è alla ricerca di PV Systems Specialist, che si occupi di progettazione, analisi e valutazione dei costi, da inserire in un team altamente innovativo all'interno dell'azienda leader mondiale per le energie rinnovabili.

Tra i requisiti essenziali sono richiesti come titolo di studio la laurea in Fisica o Ingegneria Elettronica; almeno 3 anni di esperienza come dottorato di ricerca o ricercatore post-dottorato nel campo dei sistemi fotovoltaici e della tecnologia fotovoltaica; profonda conoscenza dei sistemi fotovoltaici e delle modalità di guasto dei moduli fotovoltaici; esperienza nella progettazione di impianti fotovoltaici e connessione alla rete.

Ancora, conoscere programmi di simulazione per TCAD e modellazione elettro-ottica, i metodi di analisi dei dati statistici, così pure inglese fluente (sia scritto che orale).

Per candidarsi, gli interessati possono inviare le candidature entro il 29 aprile collegandosi alla sezione dedicata alle offerte di lavoro sul sito web di Enel. Lidl

Anche Lidl è alla continua ricerca di figure da impiegare nei propri store in Sicilia. La grande catena tedesca di discount sul suo sito web ha pubblicato nuove offerte di lavoro che riguardano i suoi punti vendita in diverse città siciliane.

A Palermo si cerca un Construction Manager per la sede di viale Regione Siciliana. Questa figura coordina le attività relative alla costruzione dei nuovi Punti Vendita e all'ammodernamento di quelli esistenti. Gestisce le gare d'appalto, organizza il lavoro delle ditte appaltatrici e dei professionisti incaricati, garantisce il rispetto delle tempistiche prestabilite. Sempre a Palermo, si cerca un Real Estate Development Manager, figura che si occupa di creare e gestire strategie di espansione nel territorio di riferimento. In particolare, si occupa di acquisire aree in cui aprire punti vendita, valutare le diverse opportunità e gestire le operazioni immobiliari fino alla loro chiusura.

Tra i requisiti essenziali, sono richiesti laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale); esperienza pregressa in ruolo analogo. Ancora, per il supermercato di via Nicoletti, si cerca uno Store Manager, ossia un capo filiale, responsabile della gestione economica e commerciale del punto vendita e del coordinamento di un team di circa 20 persone. Tra i requisiti richiesti, laurea a indirizzo economico. A Catania e provincia si cercano altre figure professionali. Per lo store di Misterbianco la figura ricercata è quella del Facility Specialist full time. Supporta il Facility Manager nella gestione del patrimonio immobiliare della zona di competenza: riceve e gestisce le richieste provenienti dai Punti Vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza.

Sempre a Misterbianco si cerca un Capo Area/Area Manager con la possibilità di definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui divenire responsabile. Spazio anche per un Graduate Program 'Generazione Talenti Logistica', un'opportunità per lanciare la tua carriera agli esordi e rendersi autonomo dal punto di vista economico. A Trapani e provincia si cercano invece addetti alle vendite, per lo più part-time. Le offerte di lavoro riguardano i punti vendita di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Mentre a Mazara del Vallo è ancora aperta la selezione per un operatore filiale.

Gli interessati ai singoli profili possono candidarsi collegandosi al sito web di Lidl Italia nella apposita sezione dedicata alle offerte di lavoro attive. Se interessati a quelle locali, vi consigliamo di indicare come filtro "Sicilia" così da visualizzare solo gli annunci che riguardano i punti vendita siciliani.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare