Attualita 1858

Enel assume a tempo indeterminato, serve il diploma: requisiti e domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito dell’Enel, c'è tempo fino al 31 dicembre

Redazione

02 Novembre 2023

Enel assume e cerca giovani diplomati su tutto il territorio nazionale per ricoprire posizioni tecnico-operative. Per presentare la candidatura c’è tempo fino al 31 dicembre 2023.

Enel assume, i requisiti

I requisiti richiesti sono: diploma Tecnico / diploma Professionale quinquennale (indirizzo: elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico e diplomi affini in ambito energetico). L’azienda ricerca: competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico; disponibilità a svolgere eventuali attività in reperibilità; sensibilità ai temi della sicurezza; buona conoscenza di competenze digitali; buone capacità organizzative e orientamento al problem solving; buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo; proattività; rispetto delle procedure e delle scadenze.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito dell’Enel nella sezione “Lavora con noi” e ricercare l’annuncio. Servono il CV aggiornato e la copia del diploma di scuola media superiore conseguito.



