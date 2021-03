Cronaca 1428

Emorragia cerebrale per un carabiniere di Mantova, undici giorni fa aveva ricevuto il vaccino Astrazeneca

Il militare è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Da alcuni giorni soffriva di forti mal di testa

17 Marzo 2021 17:19

Un carabiniere del comando provinciale di Mantova è stato operato oggi per emorragia cerebrale all’ospedale Carlo Poma. La notizia è riportata dalla "Gazzetta di Mantova". Undici giorni fa aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca, come tutti i colleghi. Il militare, che si trova ora in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione, era stato ricoverato ieri dopo che da alcuni giorni soffriva di forti mal di testa. Era rimasto comunque al lavoro fino all’altro ieri.

La notizia è stata confermata dal comando provinciale. I medici al momento non mettono il malore in relazione con la vaccinazione.



