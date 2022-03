Politica 140

Emodinamica a Enna, Giarrizzo e Trentacoste (M5S): "Il reparto non si tocca"

I due parlamentari intervengono sul dibattito che sta interessando le province di Enna e Caltanissetta nelle ultime settimane

Redazione

“Nessuno si permetta di giocare con la vita delle persone, il reparto di Emodinamica, che nascerà all'Ospedale Umberto I di Enna, entro la fine del 2022, non si tocca, come tutti i servizi essenziali del nostro territorio. C'è già il Decreto dell'Assessorato alla Sanità, per un importo di € 2.450.000, e si attende l'approvazione definitiva del progetto relativo alla sistemazione dei locali e alla dotazione tecnica e di personale da parte della Regione Siciliana”. Così, il vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, l’Onorevole Andrea Giarrizzo e il Senatore Fabrizio Trentacoste, che intervengono sul dibattito che sta interessando le province di Enna e Caltanissetta nelle ultime settimane.

“Basta citare un solo dato, - continuano i parlamentari dell’Ennese - per comprendere quanto sia importante aprire al più presto quel reparto anche all'Ospedale di Enna. Oggi, infatti, in Sicilia, esistono 23 centri, così distribuiti: 2 ad Agrigento, 4 a Catania, 5 a Messina, 8 a Palermo; e uno, rispettivamente, nelle provincie di Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani. Enna e il suo territorio restano gli unici in Sicilia a registrarne l’assenza”.

“L’attivazione all'Umberto I, quindi, non toglie nulla a nessuno e non va di certo contro l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, né contro i cittadini del Nisseno, come invece qualcuno vorrebbe erroneamente far credere. Onestamente, ci rattrista leggere le dichiarazioni di chi sta intraprendendo una campagna che va nel senso opposto all'apertura, piuttosto che sostenere i territori vicini, in una conquista che è prima di tutto a favore della salute e della stessa vita dei cittadini della Sicilia interna. I nostri territori, sia Enna che Caltanissetta, negli ultimi decenni si sono impoveriti di servizi e infrastrutture, soggetti a un grave spopolamento, alla fuga di giovani e all'aumento dell'età media della popolazione, essi necessitano quindi di una sanità pienamente funzionante ed efficiente” concludono Giarrizzo e Trentacoste.

Nelle prossime ore, l’Onorevole Giarrizzo invierà una nota rivolta al ministro Speranza, all’assessore Razza e al direttore dell’Asp di Enna Iudica, mentre il Senatore Trentacoste incontrerà in settimana il sottosegretario alla Salute Sileri; entrambi per confermare il massimo impegno affinché si prosegua verso l’apertura del reparto di Emodinamica a Enna, facendo presente che allo stesso modo, è necessario garantire la permanenza di quello già presente a Caltanissetta, proprio in considerazione delle problematiche che riguardano ambedue le province al centro dell’Isola.



