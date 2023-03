Salute 732

Emergenza-Urgenza, a San Cataldo il direttore del 118 Giuseppe Misuraca terrà un corso di formazione ai medici

Nel corso della lezione verranno illustrate le modalità di utilizzo delle apparecchiature di telemedicina

Redazione

Progetto Trinacria, l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza. Apparecchiature di telemedicina, il focus della lezione del 23 marzo. Verranno illustrate le modalità di utilizzo delle apparecchiature di telemedicina durante la prossima lezione del “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza”. I corsisti nella Casa dei Fanciulli Cammarata, a San Cataldo giovedì 23 marzo 2023, incontreranno il docente Giuseppe Misuraca, nonché direttore dell'Unità Operativa Complessa della Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta. Mancano ormai pochissimi appuntamenti prima della conclusione del percorso di formazione, iniziato a dicembre, per i medici del territorio che permette loro di essere pronti ad affrontare al meglio le situazioni di emergenza.



