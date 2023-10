Cronaca 318

Emergenza terrorismo, allarme bomba in Francia: chiusi tre aeroporti

Nessun aereo può decollare al momento, i passeggeri in arrivo rimangono a bordo

Ancora allarmi bomba in Francia. Gli aeroporti di Lille, Tolose e Bron, vicino a Lione, vengono evacuati in questi momenti in seguito a una minaccia. Lo riferisce Bfmtv, che cita la Direzione generale dell’aviazione civile, secondo cui nessun aereo può decollare al momento, mentre i passeggeri di quelli in arrivo devono restare a bordo o aspettare sulla pista.



