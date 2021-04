Politica 1138

Emergenza sociale, a Caltanissetta 1.303 famiglie hanno fatto domanda per il "bonus spesa"

L'assessore alle Politiche Sociali Cettina Andaloro: "Stiamo dando risposta a tutti coloro i quali hanno bisogno"

Rita Cinardi

15 Aprile 2021 10:56

A Caltanissetta sono 1.303 le famiglie che hanno fatto domanda per il “bonus spesa” della Protezione Civile rivolto alle famiglie in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19. Il bando si è chiuso il 12 aprile. Ognuno di loro potrà spendere il bonus per l’acquisto di beni essenziali in farmacie, parafarmacie, supermercati e tutti quelli esercizi commerciali che si sono regolarmente accreditati. Nel capoluogo sono in tutto una quindicina. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali Cettina Andaloro (nella foto).

“Stiamo dando risposta – ha detto l’assessore Andaloro - a tutti coloro i quali hanno bisogno. Hanno diritto a questo bonus coloro che al mese di marzo non hanno avuto alcun reddito. Inoltre abbiamo diverse decine di persone alle quali paghiamo affitto e utenze. Al momento stiamo aiutando anche quei nuclei familiari in isolamento domiciliare grazie al supporto della Croce Rossa e altre associazioni che portano a domicilio spesa e medicine. Sto ricevendo molto aiuto anche dai banchi alimentari e associazioni vicine al Comune. Alcune di queste si occupano dell’igiene personale degli anziani o di coloro i quali hanno necessità”.



A Caltanissetta sono 1.303 le famiglie che hanno fatto domanda per il "bonus spesa" della Protezione Civile rivolto alle famiglie in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19. Il bando si è chiuso il 12 aprile. Ognuno di loro potrà spendere il bonus per l'acquisto di beni essenziali in farmacie, parafarmacie, supermercati e tutti quelli esercizi commerciali che si sono regolarmente accreditati. Nel capoluogo sono in tutto una quindicina. A renderlo noto è l'assessore alle Politiche Sociali Cettina Andaloro (nella foto). "Stiamo dando risposta - ha detto l'assessore Andaloro - a tutti coloro i quali hanno bisogno. Hanno diritto a questo bonus coloro che al mese di marzo non hanno avuto alcun reddito. Inoltre abbiamo diverse decine di persone alle quali paghiamo affitto e utenze. Al momento stiamo aiutando anche quei nuclei familiari in isolamento domiciliare grazie al supporto della Croce Rossa e altre associazioni che portano a domicilio spesa e medicine. Sto ricevendo molto aiuto anche dai banchi alimentari e associazioni vicine al Comune. Alcune di queste si occupano dell'igiene personale degli anziani o di coloro i quali hanno necessità".

Ti potrebbero interessare