Attualita 295

Gela pattumiera della Sicilia, il Pd tappezza la città di manifesti per dire "No"

Si moltiplicano in città le iniziative per contrastare la decisione del governo regionale di scaricare i rifiuti di mezza Sicilia a Timpazzo

Redazione

05 Luglio 2021 12:28

"Noi ci siamo e non ci fermiamo". Il partito Democratico, ha tappezzato la città di manifesti per dire "no" a Gela pattumiera della Sicilia. In questi giorni, diversi tir soono giunti da ogni parte della Sicilia per scaricare rifiuti nella discarica di Timpazzo. Si tratta di un provvedimento voluto dal governo Musumeci per far fronte all'emergenza rifiuti scattata in Sicilia. Attualmente vengono scaricati circa 200 tonnellate di rifiuti al giorno ma a partire da agosto dovrebbero raddoppiare. L'attuale portata di rifiuti si aggiunge alle 450 tonnellate che la discarica già accoglieva. L'amministrazione comunale ha indetto un sit-in davanti i cancelli della discarica Timpazzo per il prossimo 8 luglio. L'iniziativa del Pd porta le firme del segretario cittadino Guido Siragusa, del segretario provinciale Peppe Di Cristina e del deputato regionale Pd all'Ars Giuseppe Arancio.



"Noi ci siamo e non ci fermiamo". Il partito Democratico, ha tappezzato la città di manifesti per dire "no" a Gela pattumiera della Sicilia. In questi giorni, diversi tir soono giunti da ogni parte della Sicilia per scaricare rifiuti nella discarica di Timpazzo. Si tratta di un provvedimento voluto dal governo Musumeci per far fronte all'emergenza rifiuti scattata in Sicilia. Attualmente vengono scaricati circa 200 tonnellate di rifiuti al giorno ma a partire da agosto dovrebbero raddoppiare. L'attuale portata di rifiuti si aggiunge alle 450 tonnellate che la discarica già accoglieva. L'amministrazione comunale ha indetto un sit-in davanti i cancelli della discarica Timpazzo per il prossimo 8 luglio. L'iniziativa del Pd porta le firme del segretario cittadino Guido Siragusa, del segretario provinciale Peppe Di Cristina e del deputato regionale Pd all'Ars Giuseppe Arancio.

Ti potrebbero interessare