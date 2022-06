Attualita 247

Emergenza rifiuti in Sicilia, sindaci manifestano davanti la presidenza della Regione

Trizzino e Terranova (M5S): "Musumeci garantisca ai Comuni gli impianti per conferire"

Redazione

Discariche piene o inagibili e i Comuni siciliani non sanno dove conferire i rifiuti. Per questa ragione questo pomeriggio alle 17.30 il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, manifesterà sotto Palazzo d'Orleans, a Palermo. La raggiungerà poco più tardi quello di Bagheria, Filippo Tripoli, e, probabilmente, altri primi cittadini dell'isola. Sarà presente anche il deputato regionale M5S Giampiero Trizzino, esperto di questioni ambientali e componente della commissione Ambiente di palazzo dei Normanni. Se non arriveranno risposte concrete dalla Regione il presidio continuerà domani e anche domenica.

“Il problema – dicono Terranova e Trizzino – riguarda tantissimi Comuni siciliani ed è destinato a ingigantirsi se non si corre subito ai ripari. Parecchie discariche sono off-limits e i rifiuti rischiano di rimanere per strada, cosa che, complice il caldo, potrebbe innescare una crisi sanitaria. Finora si è riusciti a tamponare, ma fino a quando sarà possibile? Musumeci deve assumere subito ogni decisione utile a garantire la raccolta dei rifiuti".





© Riproduzione riservata

