Emergenza incendi, il prefetto di Caltanissetta invita i sindaci a completare operazioni di pulitura e rimozione vegetazione

Un ringraziamento speciale è andato ai Vigili del Fuoco e al Corpo forestale regionale per l’enorme sforzo profuso nelle attività di spegnimento

Nel tardo pomeriggio di ieri, nella Sala della protezione civile, si è tenuto un incontro finalizzato a potenziare i dispositivi operativi per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio provinciale, anche in considerazione delle elevate temperature che si stanno registrando nelle ultime settimane. Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Caltanissetta, S.E. dott.ssa Chiara Armenia, oltre a tutti i Sindaci del territorio provinciale, hanno preso parte l’Assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, On. Elena Pagana, il Direttore generale regionale del Corpo forestale, Dott. Giuseppe Battaglia, il Questore di Caltanissetta, dott.ssa Pinuccia Agnello, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Stefano Gesuelli, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Ing. Salvatore Rizzo, il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, Ing. Salvatore Bonsangue, il Direttore del Servizio regionale della Protezione civile per la provincia di Caltanissetta, Dott. Calogero Crapanzano, il Direttore della Azienda Foreste Demaniali di Caltanissetta, Ing. Antonio Valenti e un referente di Rete Ferroviaria Italiana.

In apertura il Prefetto, nel ringraziare l’Assessore regionale e il Direttore generale del Corpo forestale regionale per la partecipazione, ha rappresentato che nel corso delle ultime settimane, nel territorio provinciale, si sono registrati taluni incendi nella zona di Gela, Butera, Mazzarino e Niscemi e pertanto si ritiene necessario rimarcare gli esiti delle precedenti riunioni svoltesi alla fine di maggio nonché i contenuti delle numerose circolari diramate sul tema. In particolare, il Prefetto, rinnovando l’invito a tutti presenti ad assicurare il massimo impegno, ciascuno per le proprie competenze, per l’adozione di tutte le misure necessarie a prevenire il rischio di innesco e propagazione degli incendi, ha voluto richiamare l’attenzione di tutte le Amministrazioni comunali sull’esigenza di completare rapidamente le operazioni di pulitura e di rimozione della vegetazione lungo le fasce perimetrali delle aree antropizzate al fine di prevenire gli incendi di interfaccia nonché di assicurare l’attuazione delle ordinanze sindacali.

Nella circostanza, l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, esprimendo apprezzamento per l’attenzione prestata alla delicata tematica, ha ringraziato il personale dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale regionale per l’enorme sforzo profuso nelle attività di spegnimento e ha ribadito la centralità che nella strategia di prevenzione e contrasto agli incendi riveste un’efficace azione di pattugliamento del territorio quale strumento indispensabile per l’immediato avvistamento di focolai.

Al riguardo, il Prefetto, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di proseguire con le modalità operative positivamente sperimentate negli ultimi due anni, pertanto, sulla base della mappatura delle aree territoriali della provincia nissena che ha permesso di individuare le aree più esposte al rischio incendi, ha ribadito l’esigenza di organizzare nei punti nevralgici, soprattutto nei giorni di allerta elevata, servizi di controllo e pattugliamento dinamico con l’obiettivo di infrenare il fenomeno degli incendi e di creare punti di osservazione sempre attivi che si sono rilevati utili a rilevare con immediatezza eventuali punti di innesco ed impedire, grazie al tempestivo intervento, la propagazione del fuoco.

Analoghe considerazioni sono state evidenziate anche da parte del Direttore generale del Corpo forestale regionale, che ha rimarcato l’importanza di un’azione preventiva da parte di tutte le componenti istituzionali interessate. A conclusione dell’incontro, il Prefetto, nell’invitare i Sindaci ad avviare analoghe azioni di sensibilizzazione ha rivolto un appello alla cittadinanza perché si faccia parte attiva nella azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, evitando l’accensione di fuochi e con l’invito a segnalare tempestivamente la presenza, anche minima, di fumo o fiamme, fornendo in tal modo un contributo determinante e proattivo che si affianchi all’azione sinergica già messa in atto dalle Istituzioni.



