Emergenza idrica nel nisseno: ecco i turni di distribuzione a Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco

Caltaqua comunica i nuovi turni previsti per domani e dopodomani a seguito di un guasto

Redazione

20 Ottobre 2021 17:15

Di seguito i turni di distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco: CALTANISSETTA 21/10/2021: Centro storico Sant'Anna, Centro Balate, Angeli, Gibil Gabib, Viale Amedeo, Santa Barbara, Sanatorio, zone h 24 settori Centro storico Strada della foglia, via Padre Scuderi. 22/10/2021: Centro storico Sant'Anna, Centro Balate, Angeli, Gibil gabib, Viale Amedeo, Santa Barbara, Trabonella, Firrio, zone h 24 rimanenti settori. SAN CATALDO 21/10/2021 zone 3-4-6. 22/10/2021: zone 1-5-6. SERRADIFALCO 21/10/2021 zona alta. 22/10/2021 accumulo.

Siciliacque ha invece comunicato a partire dalle 8 di domani, giovedì 21 ottobre, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est, diramazione Marianopoli, per eseguire alcuni interventi di riparazione urgenti in c.da Noce in territorio di Castellana Sicula. Il fornitore prevede di ripristinare l’erogazione entro 24 ore. Ne consegue che domani non sarà possibile effettuare la distribuzione nel comune di Marianopoli.



