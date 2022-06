Attualita 545

Emergenza idrica in sei comuni della provincia di Caltanissetta: ecco dove si registreranno dei disagi

Caltaqua ha trasmesso una nota rendendo noti gli aggiornamenti sull'erogazione idrica

Redazione

Si forniscono, di seguito, gli aggiornamenti della distribuzione idrica di mercoledì 8 giugno, conseguenti agli interventi effettuati in data odierna e condivisi con il fornitore sovrambito Siciliacque: Caltanissetta: riduzione della portata di circa 50 l/sec per cui non sarà garantita la distribuzione nelle zone h 24 (poggio sant’Elia, via Pietro Leone, via due Fontane, via Amico Valenti, via Borremans, e zona Firrio) e le zone Sanatorio, Santa Barbara e Trabonella. In tutte le altre zone sarà garantita la consueta distribuzione. Niscemi : nessun fermo della distribuzione, sarà garantita la consueta turnazione.

Mazzarino: ritardo della distribuzione di 36 ore; Riesi: non sarà effettuata la distribuzione solo nella zona alta servita dal serbatoio Ancipa. Tutte le altre distribuzioni saranno normalmente garantite; Butera zone balneari: fermo distribuzione delle zone Tenutella, Desusino e Falconara; Gela: nessun fermo della distribuzione in tutta la città, ad eccezione della sola zona denominata Piana Marina. La società fornirà gli ulteriori aggiornamenti non appena verranno ripristinate le forniture da parte di Siciliacque.



