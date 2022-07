Attualita 1608

Emergenza idrica a Caltanissetta, domani diversi quartieri rimarranno senz'acqua

E' quanto comunica Caltaqua in una nota. Dovranno essere effettuati dei lavori sugli acquedotti

Redazione

Siciliacque comunica che domani mattina sarà interrotto l'esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi per consentire l'esecuzione di un intervento di riparazione urgente. Ne consegue che nel comune di Caltanissetta domani non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle seguenti zone: Centro storico Sant’Anna, Centro Balate, Sanatorio, Gibil Gabib, Angeli, via Cavour, ASI Stazzone, Cinnirella e tutte le h.24 ad eccezione di Ospedale, Carcere e le zone comprese tra la via Redentore e la via re d’Italia. Nel comune di Mazzarino la distribuzione subirà un ritardo di 24 ore.

Nel comune di Riesi non sarà possibile garantire la distribuzione nella zona alta dal serbatoio Ancipa mentre saranno regolarmente distribuite le altre zone. Nelle zone esterne Marina di Butera la distribuzione non potrà essere garantita fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque.



