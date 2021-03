Cronaca 9603

Emergenza covid a Caltanissetta, il sindaco emana nuova ordinanza: vietato stazionare su strade e piazze

Fino al 6 aprile è vietata ogni forma di assembramento nelle aree pubbliche o nelle vicinanze di esercizi commerciali, uffici o altri luoghi del territorio comunale

Rita Cinardi

28 Marzo 2021 20:22

Il sindaco Roberto Gambino, vista l'emergenza covid-19 in atto a Caltanissetta, ha emanato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure di contenimento del contagio. A partire da domani, e fino al 6 aprile, è vietata ogni

forma di stazionamento nelle strade e piazze non connessa a comprovate esigenze previste dalle vigenti disposizioni, al fine di evitare ogni forma di assembramento nelle aree pubbliche o nelle vicinanze di esercizi commerciali, uffici o altri luoghi del territorio comunale.

Il sindaco RICORDA ai cittadini:

1) Che è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dal Comune e all’interno dello stesso ad eccezione di quelli derivanti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Il cittadino deve essere munito di autocertificazione al fine di consegnarla alle autorità competenti in caso di controllo.

2) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

3) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

4) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani;

5) Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;

7) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

8) Uso obbligatorio delle mascherine;

9) Se si hanno sintomi simili all'influenza restare a casa, non recarsi al pronto soccorso o

presso gli studi medici, ma occorre contattare il medico di medicina generale, i pediatri di

libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali;

L’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione in capo al trasgressore

della sanzione amministrativa da Euro 400,00 al Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 4 del decreto

legge n. 19 del 25.03.2020 convertito nella legge 22.5.2020, n. 35.





