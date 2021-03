Cronaca 851

Emergenza Covid: a Caltanissetta annullate manifestazioni per la Settimana Santa

Questa mattina vertice in prefettura con i responsabili delle forze dell'ordine e un delegato del Vescovo

Redazione

22 Marzo 2021 14:19

Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi in data odierna in Prefettura sono state attentamente esaminate le problematiche afferenti le manifestazioni pubbliche connesse ai Riti religiosi che si svolgono tradizionalmente nei giorni della Settimana Santa presso il Centro Storico del Comune di Caltanissetta. Nella circostanza il Consesso, presieduto dal Prefetto e composto dai Responsabili provinciali delle Forze di Polizia, dal Sindaco e dal delegato del Vescovo, ha preso atto dell’attuale difficile situazione epidemiologica del Comune Capoluogo, in relazione alla quale, pur se con rammarico, si è convenuto che non si darà corso nel territorio comunale di Caltanissetta alle anzidette manifestazioni pubbliche tradizionalmente programmate nei giorni della Settimana Santa.



