Elisoccorso, il M5S di Santa Caterina chiede all'amministrazione di realizzare una piazzola

Il Meet Up ritiene che si tratti di un servizio fondamentale per garantire alla cittadinanza un soccorso immediato

Redazione

26 Marzo 2021 11:09

Il Meet Up Movimento 5 Stelle di Santa Caterina Villarmosa, ha scritto al sindaco riproponendo all'Amministrazione Comunale attuale di individuare una zona e realizzare una piazzola, nel territorio cittadino, da adibire a base per l’elisoccorso, in quanto si ritiene che sia un servizio di grande importanza e di grande utilità per i cittadini caterinesi poiché fino ad oggi gli elicotteri hanno avuto non pochi problemi a trovare una zona idonea in cui atterrare per prestare soccorso. Si chiede di verificare, tra tutti quelli individuati dall'amministrazione, anche in contrada Muleri e Piraino e qualsiasi sito pianeggiante per ridurre al massimo le spese e realizzare la piazzola nel minor tempo possibile.Ne dà notizia il portavoce del M5S Fabio Rizza.



