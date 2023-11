Salute 148

Elisoccorso e pronto soccorso, all'ospedale di Gela incontro operativo tra sindaco e managent dell'Asp

"L'obiettivo è quello di poter rendere utilizzabile l’elipista anche nelle ore notturne, quindi h24, e poter salvare più vite umane"

Un nuovo incontro operativo si è svolto questa mattina all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Il Sindaco Lucio Greco ha partecipato ad un vertice tecnico al quale hanno preso parte anche i parlamentari regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, Di Paola, Lorefice e Damante, i primari dei reparti ospedalieri, il manager Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario Alfonso Cirrone Cipolla. Oltre ad una verifica degli interventi già in essere per l’Obi (osservazione breve intensiva) ed il nuovo Pronto Soccorso, molta attenzione è stata posta all’elipista dell’area industriale ed alla possibilità di una convenzione con l’Ipab Aldisio per accentrare i servizi dell’Asp (amministrativi e compresi i poliambulatori).

“Stiamo evitando che l’astanteria rimanga nella situazione da terzo mondo in cui versava – ha spiegato il Sindaco - Sull’elipista di contrada Brucazzi c’è un problema di illuminazione notturna. Serve un tavolo tecnico perché la Regione ha trasferito la competenza delle sole sedi stradali ai Comuni ma non gli immobili e le infrastrutture. Ho già preso contatti con il Commissario dell’ex Asi per rimodulare la convenzione e coinvolgere l’Asp. Il fine è quello di poter rendere utilizzabile l’elipista anche nelle ore notturne, quindi h24, e poter salvare più vite umane”. “Esprimo soddisfazione per questo metodo di lavoro intrapreso con i parlamentari e la direzione strategica dell’Asp – conclude il Sindaco - E’ un lavoro che sta dando i primi risultati”. La prossima settimana dovrebbero esserci nuovi incontri tra Asp e amministrazione comunale.



