Cronaca 329

Elicottero disperso a Foggia, tra i passeggeri anche due bambini

Si sono persi intorno alle 9.30 i contatti con l'elicottero di Alidaunia in volo tra Foggia e le isole Tremiti per la linea turistica della compagnia foggiana

Redazione

05 Novembre 2022 14:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/elicottero-disperso-a-foggia-tra-i-passeggeri-anche-due-bambini Copia Link Condividi Notizia

Sono in corso le ricerche di un elicottero A109, con 5 persone a bordo più l'equipaggio, che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/ Isole Tremiti. In zona squadre a terra ed un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara. Cinque passeggeri, il pilota e il co-pilota sono le persone a bordo dell'elicottero disperso, in volo tra le isole Tremiti e Foggia. Tra i passeggeri anche due minorenni con i genitori, si tratterebbe di una famiglia straniera che era in vacanza. A bordo anche un medico. La linea di trasporto passeggeri di Alidaunia è utilizzata anche dai lavoratori pendolari. Molto estesa la zona delle ricerche che comprende il comprensorio di San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Apricena, San Severo.

Si sono persi intorno alle 9.30 i contatti con l'elicottero di Alidaunia in volo tra Foggia e le isole Tremiti per la linea turistica della compagnia foggiana. Le ricerche a terra o con sorvoli si concentrano nell'area a sud di Apricena, in direzione di San Severo, da parte dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco. Nell'area interessata le condizioni climatiche non consentono un'ottimale visibilità e ci sono raffiche di vento. Partecipa alle ricerche anche l'Aeronautica militare con un elicottero partito da Gioia del Colle (Bari), dove fa base l'84esimo centro Sar del 15esimo stormo, per effettuare altri sorvoli.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con attenzione la vicenda dell’elicottero scomparso dai radar in provincia di Foggia. In particolare, Salvini è in costante contatto con il presidente dell’Enac Pierlugi Umberto Di Palma ed è già in fase di organizzazione un incontro - entro la fine della prossima settimana - per fare il punto della situazione sulla situazione generale dell’aviazione civile. Lo rendono note fonti vicine al ministro Salvini.



Sono in corso le ricerche di un elicottero A109, con 5 persone a bordo più l'equipaggio, che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/ Isole Tremiti. In zona squadre a terra ed un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara. Cinque passeggeri, il pilota e il co-pilota sono le persone a bordo dell'elicottero disperso, in volo tra le isole Tremiti e Foggia. Tra i passeggeri anche due minorenni con i genitori, si tratterebbe di una famiglia straniera che era in vacanza. A bordo anche un medico. La linea di trasporto passeggeri di Alidaunia è utilizzata anche dai lavoratori pendolari. Molto estesa la zona delle ricerche che comprende il comprensorio di San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Apricena, San Severo. Si sono persi intorno alle 9.30 i contatti con l'elicottero di Alidaunia in volo tra Foggia e le isole Tremiti per la linea turistica della compagnia foggiana. Le ricerche a terra o con sorvoli si concentrano nell'area a sud di Apricena, in direzione di San Severo, da parte dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco. Nell'area interessata le condizioni climatiche non consentono un'ottimale visibilità e ci sono raffiche di vento. Partecipa alle ricerche anche l'Aeronautica militare con un elicottero partito da Gioia del Colle (Bari), dove fa base l'84esimo centro Sar del 15esimo stormo, per effettuare altri sorvoli. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con attenzione la vicenda dell'elicottero scomparso dai radar in provincia di Foggia. In particolare, Salvini è in costante contatto con il presidente dell'Enac Pierlugi Umberto Di Palma ed è già in fase di organizzazione un incontro - entro la fine della prossima settimana - per fare il punto della situazione sulla situazione generale dell'aviazione civile. Lo rendono note fonti vicine al ministro Salvini.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare