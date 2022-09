Cronaca 629

Elezioni Senato, scatta il seggio anche per il gelese del M5S Pietro Lorefice

Roberto Scarpinato è stato eletto anche in Calabria e dovrà optare per quel collegio

Redazione

27 Settembre 2022 12:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/elezioni-senato-scatta-il-seggio-anche-per-il-gelese-del-m5s-pietro-lorefice Copia Link Condividi Notizia

Il senatore uscente del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice conquista il seggio in Senato. Nel collegio Sicilia P-01 dove erano candidati anche i due vincenti Roberto Scarpinato e Ketty Damante si libera infatti un posto perché Scarpinato, che è stato eletto anche in Calabria, dovrà optare per quel collegio dove la percentuale dei voti è stata più bassa. A questo punto due sono i senatori gelesi Ketty Damante e Pietro Lorefice. Il loro concittadino, sempre del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola è stato eletto invece all'Ars. In provincia di Caltanissetta il M5S ha ottenuto un ottimo risultato, in particolare nel capoluogo che con una giunta pentastellata è ormai una vera e propria roccaforte del Movimento.



Il senatore uscente del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice conquista il seggio in Senato. Nel collegio Sicilia P-01 dove erano candidati anche i due vincenti Roberto Scarpinato e Ketty Damante si libera infatti un posto perché Scarpinato, che è stato eletto anche in Calabria, dovrà optare per quel collegio dove la percentuale dei voti è stata più bassa. A questo punto due sono i senatori gelesi Ketty Damante e Pietro Lorefice. Il loro concittadino, sempre del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola è stato eletto invece all'Ars. In provincia di Caltanissetta il M5S ha ottenuto un ottimo risultato, in particolare nel capoluogo che con una giunta pentastellata è ormai una vera e propria roccaforte del Movimento.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare