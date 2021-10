Politica 207

Elezioni San Cataldo, Vincenzo Giambra nominato assessore per Fratelli d'Italia

In caso di vittoria del candidato sindaco Claudio Vassallo Giambra farà parte della giunta

Redazione

18 Ottobre 2021 07:58

Nella mattinata di ieri vi è stata, da parte del candidato Sindaco Claudio Vassallo, la nomina di altri due assessori per completare una possibile squadra di governo. La scelta è ricaduta su Vincenzo Giambra, candidato con Fratelli d’Italia, che ha raggiunto il maggior consenso di voti nella lista. “Nonostante sia la mia prima esperienza politica l’ho vissuta con molta determinazione ed ho creduto, fin da subito, ad un progetto che rispecchia perfettamente i miei valori morali e sociali. L’idea di guardare al futuro, con competenza e coraggio, passando anche dal cambiamento culturale è la mia idea politica da sempre. Con orgoglio e coerenza andrò avanti insieme alla coalizione per concretizzare questo progetto comune. È doveroso ringraziare Claudio Vassallo per avermi dato piena fiducia nel ricoprire un ruolo così importante.” Vincenzo Giambra ha voluto, con queste parole, definire la sua posizione in merito alla nomina di Assessore. “Il circolo di Fratelli d’Italia è stato costituito da pochi mesi ed ha ottenuto un buon risultato, nonostante non abbia superato lo sbarramento. Un risultato che ha contribuito per il raggiungimento del ballottaggio. È un gruppo giovane che, con la nomina dell’Assessore Giambra, ha dato un segnale chiaro della concretezza che lo contraddistingue.” Così ha concluso il coordinatore provinciale di FdI Fabiano Lomonaco.



