Elezioni San Cataldo, presentato il simbolo del movimento "Tradizione e Futuro" a sostegno di Vassallo Sindaco

È stato ufficializzato il logo del movimento che presenterà la lista alle prossime elezioni amministrative

Redazione

04 Agosto 2021 07:45

Continua il percorso politico del movimento civico “Tradizione e Futuro”, a sostegno del Candidato Sindaco Claudio Vassallo. È stato ufficializzato il logo del movimento che presenterà la lista alle prossime elezioni amministrative a tutti i simpatizzanti e ai candidati al consiglio comunale. “Il nome del movimento ed il suo logo, esprimono chiaramente il carattere identitario del nostro gruppo, proiettato al futuro della nostra città con la consapevolezza di avere una tradizione politica e culturale su cui porre le basi per l’attività politica dei prossimi anni.

Presenteremo un programma elettorale molto razionale, realista e basato su ciò che la gente per bene chiede alla politica, un ritorno alla normalità, un’immagine positiva per San Cataldo, una visione di lungo termine, per creare migliori condizioni di vivibilità del territorio. Riteniamo che tutto questo può essere compiuto a pieno da Claudio Vassallo, che possiede un ottimo profilo politico e tecnico."



