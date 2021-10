Politica 1086

Elezioni San Cataldo. Marco Andaloro il più votato, Pd primo partito. Ecco la possibile distribuzione dei seggi

Ottimo risultato del Partito Democratico che torna ad essere il primo partito a San Cataldo

Rita Cinardi

12 Ottobre 2021 08:09

Con 605 preferenze Marco Andaloro è il candidato al consiglio comunale di San Cataldo più votato. Giovane da sempre militante nel Partito Democratico, è anche segretario provinciale dei giovani democratici. Segno che la coerenza in politica viene ancora premiata. Funzionario finanziario al comune di Misterbianco ha già ottenuto il suo seggio in consiglio comunale. Se andiamo ai partiti il più votato è stato il Partito Democratico con il 18.31% dei voti. A seguire Le Spighe con il 14,04%, Vassallo Sindaco di San Cataldo (Lega e 3 Colombe) 13,26%, Riprendiamoci la Città13,08%, Tradizione e Futuro Vassallo Sindaco 11,56%, Forza Italia 11,42%, Movimento 5 Stelle 11.06%, Scruscio 7,28%. Gli altri partiti non hanno superato lo sbarramento del 5%. Se non ci dovessero essere apparentamenti i seggi saranno assegnati con il metodo proporzionale e in questo caso così distribuiti: 2 Le Spighe, 2 Forza Italia, 2 Lega, 2 Tradizione e Futuro, 1 M5S, 3 Partito Democratico, 1 Scruscio, 2 Riprendiamoci la Città. Il sedicesimo seggio andrebbe al sindaco perdente al ballottaggio. Qualora i candidati dovessero apparentarsi con i perdenti al primo turno il vincitore godrebbe del premio di maggioranza che assegna 9 seggi su 16 al vincente.



