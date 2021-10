Elezioni San Cataldo, l'onorevole Galletti: "Sarò assente per motivi di salute ma chiedo agli elettori di votare per Vassallo"

Elezioni San Cataldo, l'onorevole Galletti: "Sarò assente per motivi di salute ma chiedo agli elettori di votare per Vassallo"

In vista del ballottaggio di questo fine settimana l'onorevole Galletti chiede ai suoi elettori di sostenere il progetto di Claudio Vassallo"

Redazione

18 Ottobre 2021 07:54

In prossimità del ballottaggio per l’elezione del sindaco di San Cataldo del 24 e 25 ottobre, che mi vede costretto ad un’assenza per motivi di salute, voglio esprimere a Claudio Vassallo tutta la mia gratitudine ed il mio sostegno per una candidatura che testimonia il profondo legame che lo unisce alla sua gente e al suo territorio. Rivolgo a tutti gli elettori ed ai protagonisti di questa tornata elettorale l’invito a condividere il progetto di Claudio Vassallo affinché si possa realizzare un ampio patto nell’esclusivo interesse della Nostra San Cataldo. On. Giuseppe Galletti



