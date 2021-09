Politica 337

Elezioni San Cataldo, l'avvocato Luigi Cuba candidato a sindaco: sarà espressione di Forza Italia e Democrazia Cristiana

L'annuncio alla presenza del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso

Redazione

07 Settembre 2021 18:29

In occasione delle prossime elezioni amministrative che si terranno a San Cataldo il prossimo 10 ottobre 2021, i coordinatori Rosario Sorce per Forza Italia ed Evaldo Carrubba per Democrazia Cristiana, alla presenza del deputato regionale Michele Mancuso, presentano l’avvocato Luigi Cuba come candidato Sindaco. "Con grande umiltà e senso di responsabile appartenenza alla comunità - si legge nella nota - abbiamo deciso di mettere in campo le nostre giovani energie a disposizione della nostra amata città. San Cataldo in questo difficile momento storico e politico ha bisogno di un approccio fattivo, trasparente e onesto. In questi giorni il candidato Sindaco avvocato Luigi Cuba sarà presentato alla cittadinanza con il proprio programma che sarà diretto, snello, trasparente e attuabile atteso che la città è stanca di essere presa in giro ogni 5 anni con promesse faraoniche e irrealizzabili".



