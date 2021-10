Cronaca 1251

Elezioni San Cataldo, Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo si sfideranno al ballottaggio

Il primo è espressione di M5S e Partito Democratico, il secondo di Fratelli d'Italia, Tradizione e Futuro, Lega e 3 Colombe

Rita Cinardi

11 Ottobre 2021 21:37

Saranno l’avvocato Gioacchino Comparato e il commercialista Claudio Vassallo a contendersi la poltrona di sindaco di San Cataldo al ballottaggio che si terrà tra due settimane. Il primo che ha raggiunto il 24.9% dei voti (2.830), primo tra i sette candidati, è sostenuto dal M5S e dal Partito Democratico, il secondo, Claudio Vassallo, che da sempre ha militato nel centro sinistra, in queste elezioni è sostenuto da Fratelli d’Italia, Tradizione e Futuro, e Lega e Tre Colombe (queste ultime in un’unica lista) e ha raggiunto il 19.6% delle preferenze (2.233 voti). Fuori dalla competizione gli altri cinque candidati. Il risultato elettorale era chiaro fin dall'inizio dello spoglio con i due candidati che sono rimasti in testa fino alla fine. Bassa l'affluenza alle urne, soltanto il 47,59% contro il 55,34% dell'ultima tornata elettorale. Gioacchino Comparato, è un avvocato che da molti anni si occupa della tutela dei consumatori e degli utenti. Vicepresidente di Movimento consumatori Sicilia, è membro del direttivo nazionale della stessa associazione, ed è attualmente responsabile dello sportello regionale sul sovraindebitamento. Claudio Vassallo dottore commercialista, insegnante di ruolo in discipline economico aziendali negli istituti superiori, già revisore dei conti al comune di San Cataldo.



