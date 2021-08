Politica 277

Elezioni San Cataldo, con Vassallo sindaco sarà reintrodotto assessorato alla Settimana Santa

Di seguito la nota del gruppo "Futuro e Tradizione" a sostegno del candidato sindaco Claudio Vassallo

10 Agosto 2021 08:00

Fin da subito è stata chiara l'intenzione del gruppo "Futuro e Tradizione" e del candidato sindaco Claudio Vassallo di voler intraprendere un percorso politico che sia anche e soprattutto una sfida culturale. Lo sforzo della nostra amministrazione sarà quello di proiettare le tradizioni nel futuro e di far diventare la Settimana Santa Sancataldese centrale tutto l'anno. È nostro intendimento reintrodurre l'assessorato alla Settimana Santa Sancataldese, per avviare procedure di finanziamento regionali ed europei.

Verrà costituito un organismo permanente per la gestione di tutti gli eventi che compongono la Settimana Santa, composto da un rappresentante di tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle manifestazioni.

Saranno avviati percorsi artistici con ampia programmazione, coinvolgendo la Pro Loco locale.

Verrà avviata la costituzione di un museo permanente della Settimana Santa Sancataldese che ospiterà elementi emblematici della stessa.

Verrà patrocinata la creazione, in collaborazione con l’istituto d’arte, di un corso di “costumista teatrale e cinematografico”.

San Cataldo può avere un futuro, senza la necessità di promettere cose impossibili.



